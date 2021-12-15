Son dakika: Türkiye günlerce Yörük kızı Müslüme Yağal’a ağladı! Mezar taşı yürekleri dağladı

Beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarın başına konan çocuk bisikleti, görenlerin yüreğini dağladı. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar, küçük Müslüme'nin mezarını da ziyaret ederek dua ediyor.

Daha öncede küçük kızın mezarına giden bir vatandaş, Müslüme'nin mezarının başına çam fidanı dikmişti.



