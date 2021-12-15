Son dakika: Türkiye günlerce Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı! Mezar taşı yürekleri dağladı
Son dakika haberine göre Türkiye günlerce Müslüme Yağal'ı konuştu... Karaman’da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan ve toprağa verilen 2 buçuk yaşındaki Müsleme Yağal için beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarının başına konan çocuk bisikleti yürekleri dağladı.
7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kaybolmuştu. Ailesi tarafından bulunamayan Müslüme, jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD'a bağlı ekiplerin tarafından günlerce arandı.
200 kişiden oluşan profesyonel ekibinin yanı sıra belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı.
Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi, ancak küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım'da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında, 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu.
MÜSLÜME'YE BEŞİKTEN MEZAR TAŞI
Çeltek Mahallesi Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilen küçük Müslüme'nin mezar taşı, Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile mezar taşı yapan hayırsever bir mermerci esnafı tarafından yapıldı.
Beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarın başına konan çocuk bisikleti, görenlerin yüreğini dağladı. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar, küçük Müslüme'nin mezarını da ziyaret ederek dua ediyor.
Daha öncede küçük kızın mezarına giden bir vatandaş, Müslüme'nin mezarının başına çam fidanı dikmişti.
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