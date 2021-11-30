Müslüme olayı son dakika: Müslüme otopsi raporu sonucu çıktı mı? Müslüme neden, nasıl öldü? Son açıklamalar...

ANNE: KOCAMIN HABERİ YOKTU, BİZİ KORKUTTU

Alınan bilgilere göre, anne Selvi Yağal ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme'nin ablasının da onun çocuğu olduğunu iddia etti.

Savcılığın talimatıyla Müslüme'nin ablasının DNA'sı ile dede Hasan Yağal'dan alınan DNA'nın bire bir örtüştüğü anlaşıldı. Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal'ın "Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik" diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.