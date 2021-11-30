Müslüme olayı son dakika: Müslüme otopsi raporu sonucu çıktı mı? Müslüme neden, nasıl öldü? Son açıklamalar...
Müslüme olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aramaların 10'uncu gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusunda araştırmalar sürüyor. Müslüme olayında aile yakınlarından 9 kişi gözaltına alınmış ve dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Müslüme'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Karaman'da toprağa verildi. Peki, Müslüme'nin otopsi raporu sonucu çıktı mı? Müslüme neden, nasıl öldü? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Müslüme'nin otopsu raporu çıktı mı? Kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Yağal Ailesi'nin 3 yaşındaki çocuğu Müslüme, 10 Kasım'da kaybolmuş aramaların 10'uncu gününde ailenin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde cansız bedeni bulunmuştu. Peki, Müslüme'nin otopsi raporu sonucu çıktı mı? Müslüme neden, nasıl öldü? İşte haberin detayları...
MÜSLÜME OTOPSİ SONUCU ÇIKTI MI?
Müslüme'nin otopsu raporu henüz belli olmadı. Mersin'de yapılan otopsi sonrasında Müslüme'nin cenazesi İstanbul'a gönderilecek. İstanbul'da yapılacak detaylı otopsi sonrasında küçük Müslüme'nin ölüm nedeni ve tecavüze uğrayıp uğramadığı belirlenecek.
MÜSLÜME YAĞAL NASIL ÖLDÜ?
Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak, katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim.
Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..."
Bu ifadeler olayda cinayet şüphesini de artırdı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede Hasan Yağal, 23 Kasım'da tutuklandı, diğerleri serbest bırakılıldı.
MİDE BULANDIRAN DETAY
Yapılan DNA incelemesi sonrası sapık dede Hasan Yağal ile ilgili mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Hasan Yağal'ın Müslüme ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu ortaya çıktı.
BAŞAK CENGİZ'İN KATİL ZANLISIYLA AYNI HAPİSHANEDE
İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu.
ANNE: KOCAMIN HABERİ YOKTU, BİZİ KORKUTTU
Alınan bilgilere göre, anne Selvi Yağal ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme'nin ablasının da onun çocuğu olduğunu iddia etti.
Savcılığın talimatıyla Müslüme'nin ablasının DNA'sı ile dede Hasan Yağal'dan alınan DNA'nın bire bir örtüştüğü anlaşıldı. Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal'ın "Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik" diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.
DEDE: TORUNUMDUR ÖPMÜŞÜMDÜR
Dede Hasan Yağal'ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin dede Hasan Yağal'a ait olduğu tespit edildi. Hasan Yağal'ın kendisini, "O benim torunum öpmüşümdür" diyerek kendini savunduğu iddia edildi.
TECAVÜZDEN DOĞAN ÇOCUĞUNU DA TACİZ ETMİŞ
Türkiye'yi sarsan olayda, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüzünden dünyaya gelen 14 yaşındaki A.Y.'ye de cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.
OĞLU ASKERDEYKEN TECAVÜZ ETMİŞ
Anne Selvi Yağal ifadesinde, Hasan Yağal'ın, eşi askerdeyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve 14 yaşındaki A.Y.'nin bu saldırı sonrasında dünyaya geldiğini iddia etti. Dedenin tecavüzden doğan A.Y.'ye de cinsel taciz de bulunduğu kız çocuğunun "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.
YAYIN YASAĞI KARARI GETİRİLDİ
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da küçük kızın açık bir arazide ölü bulunması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çocuğun ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır. Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir."
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