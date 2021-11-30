Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında flaş gelişme! Tutuklanan sapık dede Hasan Yağal o caniyle aynı hapishanede

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Müslüme'den on gün sonra acı haber gelmiş, tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Günlerce aranan Yörük kızının dağ başında cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına dede Hasan Yağal tutuklandı. Yapılan DNA incelemesi sonrası sapık dede Hasan Yağal ile ilgili mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Müslüme ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu ortaya çıkan Hasan Yağal'la ilgili flaş gelişme yaşandı. İşte Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yaşanan son dakika haberinin gelişmeleri…