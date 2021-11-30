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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında flaş gelişme! Tutuklanan sapık dede Hasan Yağal o caniyle aynı hapishanede

Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında flaş gelişme! Tutuklanan sapık dede Hasan Yağal o caniyle aynı hapishanede

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Müslüme'den on gün sonra acı haber gelmiş, tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Günlerce aranan Yörük kızının dağ başında cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına dede Hasan Yağal tutuklandı. Yapılan DNA incelemesi sonrası sapık dede Hasan Yağal ile ilgili mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Müslüme ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu ortaya çıkan Hasan Yağal'la ilgili flaş gelişme yaşandı. İşte Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yaşanan son dakika haberinin gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:23
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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında flaş gelişme! Tutuklanan sapık dede Hasan Yağal o caniyle aynı hapishanede

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal Ailesi'nin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. Aramaların 10'uncu gününde ailenin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında flaş gelişme! Tutuklanan sapık dede Hasan Yağal o caniyle aynı hapishanede

Müslüme'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Karaman'da toprağa verilirken, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran şüpheli ölümle ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında flaş gelişme! Tutuklanan sapık dede Hasan Yağal o caniyle aynı hapishanede

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Bu kapsamda, küçük kızın annesi Selvi, babası Mehmet ve dedesi Hasan Yağal'ın da aralarında bulunduğu yakın akrabaları gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Dede Yağal gelini Selvi Yağal'a tecavüz, Müslüme ve diğer bir torununa daha cinsel taciz suçundan tutuklandı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında flaş gelişme! Tutuklanan sapık dede Hasan Yağal o caniyle aynı hapishanede

Şüpheli ölüme ilişkin sır perdesi aralanmaya çalışılırken, soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında flaş gelişme! Tutuklanan sapık dede Hasan Yağal o caniyle aynı hapishanede

Müslüme'nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı.