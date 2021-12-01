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Haberler Galeri Müge Anlı'da aranan Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishanede! İçeriden haber var: Diğer mahkumlar...

Müge Anlı'da aranan Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishanede! İçeriden haber var: Diğer mahkumlar...

İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in acısı dinmeden 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ile Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilmişti. Hapishaneden yeni bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:35
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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishanede! İçeriden haber var: Diğer mahkumlar...

İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i (28) öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik odalara konuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishanede! İçeriden haber var: Diğer mahkumlar...

Boz ve Yağal, diğer hükümlülerin zarar vermemesi için havalandırmaya da ayrı ayrı çıkarılıyor.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishanede! İçeriden haber var: Diğer mahkumlar...

İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishanede! İçeriden haber var: Diğer mahkumlar...

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a getirilerek aynı cezaevine kondu.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishanede! İçeriden haber var: Diğer mahkumlar...

HENÜZ ZİYARET EDEN OLMADI

Tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan Boz ve Yağal'ın yemekleri gardiyanlar tarafından veriliyor.