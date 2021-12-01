Müge Anlı'da aranan Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishanede! İçeriden haber var: Diğer mahkumlar...

İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in acısı dinmeden 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ile Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilmişti. Hapishaneden yeni bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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