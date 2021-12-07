Müslüme'nin dedesi öldü mü, son durum nedir? Hasan Yağal cezaevinde öldürüldü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal tarafından öldürüldüğü belirlendi. İşte, Müslüme'nin dedesi öldü mü, son durum nedir? Hasan Yağal cezaevinde öldürüldü mü?

MÜSLÜME YAĞAL NASIL ÖLDÜ?

Müslüme'nin cansız bedenini bulan Ayşe Bacak çoban katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim.

Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..."

Bu ifadeler olayda cinayet şüphesini de artırdı. Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.