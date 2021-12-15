Kümeslere dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı! Mahallede böyle geziyor
YAŞAM İHA
Son dakika haberi... Ardahan’da kümeslere dadanan ve mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı ile şaşırttı. O anlar bir vatandaş kayda aldı.
Hacı Yıldız tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları ise tebessüm ettirdi.
Mahalle sakinleri, tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söylediler.
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