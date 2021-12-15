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Kümeslere dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı! Mahallede böyle geziyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Kümeslere dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı! Mahallede böyle geziyor

Son dakika haberi... Ardahan’da kümeslere dadanan ve mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı ile şaşırttı. O anlar bir vatandaş kayda aldı.

Ardahan'da aşırı soğuklar nedeniyle kırsalda yiyecek bulamayan bir tilki, Yenimahalle'deki müstakil evlerin bahçesinde bulunan kümeslere dadandı.

Hacı Yıldız tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları ise tebessüm ettirdi.

Mahalle sakinleri, tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söylediler.

Rahatlığı şaşırttı! Böyle geziyor RAHATLIĞI ŞAŞIRTTI! BÖYLE GEZİYOR

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