Şişli metro istasyonunda hayrete düşüren kurtuluş kamerada

TONLARCA AĞIRLIKTA VAGONLAR ÜZERİNDEN GEÇTİ

Tren bekleyen bir genç kız, aniden raylara atlayarak intihara teşebbüs etti.

Tonlarca ağırlıkta vagonların üzerinden geçtiği kız, olaydan yara bile almadan kurtuldu. O anlar kameralara da yansıdı.