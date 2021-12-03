Zonguldak’ta üniversiteliye tacize kalkıştı! Bin pişman edildi

Olay, 1 Aralık akşamı Bülent Ecevit Üniversitesi önünde yaşandı. H.G., eve gitmek üzere kampüsten çıkan kızı kendisine çekerek, karanlık alana çekmeye çalıştı.

ÇIĞLIKLARI HAYATINI KURTARDI

Genç kızın çığlık atması üzerine koşarak gelen çevredekiler, H.G.'yi darp etmeye başladı. Tekme tokat dövülen H.G.'yi olay yerine gelen polis ekipleri aldı. Vücudunda ve başında darp izleri bulunan H.G., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. H.G., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Yüzde 25 engelli raporunun bulunduğu öğrenilen H.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



SABIKALI ÇIKTI

H.G., ağustos ayında da aynı bölgedeki kız yurdunun karşısında uygunsuz hareketler yaptığı iddiasıyla çevredekiler tarafından darp edilmiş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.