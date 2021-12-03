03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kod adı: Nalbur! Tacizci CHP'li Ender Sevinç'in rüşvet çarkı deşifre oldu

Kod adı: Nalbur! Tacizci CHP'li Ender Sevinç'in rüşvet çarkı deşifre oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
ABONE OL
Kod adı: Nalbur! Tacizci CHP’li Ender Sevinç’in rüşvet çarkı deşifre oldu

CHP’li Kıyıköy Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, adliyeye sevk edilmişti. Sevinç, ile iş insanı Tolga Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç’in rüşvet çarkı deşifre oldu. İşte detaylar...

Usulsüzlük ve rüşvet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Vize Belediye Başkanı Ender Sevinç'in rüşvet çarkının ayrıntıları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Ender Sevinç'in rüşveti vatandaşa 'nalburumuz' diye tanıttığı kasası Tolga Ö. üzerinden aldığı tespit edildi.

HER İŞLEMDEN RÜŞVET
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkındaki soruşturma 'rüşvetten bıkan' vatandaşların ihbarı üzerine başladı. Soruşturmada Sevinç'in belediyenin yetki sınırlarındaki iş ve işlemlerden rüşvet aldığı belirlendi.

PARA TOLGA Ö.'NÜN HESABINA
Dosyaya giren bilgilere göre G.Ş. isimli vatandaş doğal SİT alanına konteyner yerleştirmek istedi ve belediyeye başvurdu. Belediye Başkanı Ender Sevinç ise G.Ş.'den 20 bin TL para istedi ve parayı yatırması için kasası olduğu iddia edilen Tolga Ö.'nün hesap numarasını gönderdi.

G.Ş. ise hesaba 20 bin TL göndererek dekontu da Whatsapp üzerinden Ender Sevinç'e gönderdi. Sevinç aynı araziye elektrik bağlatmak isteyen G.Ş.'den bu kez rüşvet olarak telefon istedi. G.Ş. ise Sevinç'e telefonun bedeli olan bin 200 doları elden ödedi.

SEKRETERİNİ DE KULLANDI
Sevinç, kaçak yapıdan hakkında tutanak tutulan bir vatandaştan da para istedi. Bu para transferi de daha önce belediyede sekreter olarak çalışan M.K. isimli bir kadın üzerinden gerçekleştirildi. Yine bu paranın son durağı da Tolga Ö. isimli şahsın banka hesabı oldu. Sevinç'in kasası Tolga Ö.'nün rüşvet alınacak kişilere "Nalburumuz" diye tanıtıldığı tespit edildi.

Daha önce de 4 kadın personele "cinsel taciz" suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Ender Sevinç, ifadesinde iş ve işlemler karşılığında para aldığını kabul etti ancak söz konusu paraların belediyeye bağış olarak alındığını öne sürdü. Sevinç, G.Ş.'den alınan 20 bin lirayla ağırlama giderleri nedeniyle lokantalara olan borçların ödendiğini iddia etti.

TALEBE KARŞI LAPTOP
Sevinç, ifadesinde bir marketin talebini karşılamak için bağış olarak laptop alındığını söyledi. Sevinç bu itirafını da yeniden değiştirerek, "3 gündür gözaltındayım. Bu sebeple ifademde belirttiğim 'laptopun' belediyeye teslim edildiğine yönelik beyanım doğru değil" ifadelerini kullandı. Başkanı Ender Sevinç rüşvet almaktan, Tolga Ö. ise rüşvete aracılık etmekten tutuklandı.

CHP’li belediye başkanı tutuklandı CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI
Bir mesajla hayatları karardı! BİR MESAJLA HAYATLARI KARARDI!
Yalova Belediyesi’nde şaibeli arsa devri! YALOVA BELEDİYESİ'NDE ŞAİBELİ ARSA DEVRİ!
CHP’li belediyede grev sürüyor CHP'Lİ BELEDİYEDE GREV SÜRÜYOR
CHP’li İzmir’de ne oluyor? Para nereye akıyor? CHP'Lİ İZMİR'DE NE OLUYOR? PARA NEREYE AKIYOR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA