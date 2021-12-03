Kod adı: Nalbur! Tacizci CHP’li Ender Sevinç’in rüşvet çarkı deşifre oldu

SEKRETERİNİ DE KULLANDI

Sevinç, kaçak yapıdan hakkında tutanak tutulan bir vatandaştan da para istedi. Bu para transferi de daha önce belediyede sekreter olarak çalışan M.K. isimli bir kadın üzerinden gerçekleştirildi. Yine bu paranın son durağı da Tolga Ö. isimli şahsın banka hesabı oldu. Sevinç'in kasası Tolga Ö.'nün rüşvet alınacak kişilere "Nalburumuz" diye tanıtıldığı tespit edildi.