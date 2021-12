Mamak’ta 13 yaşındaki kızı taciz etmeye kalkışan şahsa meydan dayağı

"KARDEŞİMİZ ŞİKAYETÇİ OLURSA SEVİNİRİZ"

Mahalledeki marketin sahibi İbrahim Ünal, bir kişinin koşarak geldiğini, adamın çocuğu taciz ettiğinin söylenmesi üzerine peşinden koştuğunu söyledi. Ünal, "Bu arkadaş arkada garaja saklanmış. O ara biz müdahale etmeye çalıştık, ilk başta bulamadık. En son ayağımıza kadar geldi yani. Biz de bunu çektik, emniyet güçlerine teslim ettik arkadaşı. İnsanlık görevimizi yapmış bulunuyoruz, başka yapacağımız bir şey yoktu zaten. Olay yukarıdaki markette olmuş. 100 metre yukarıda sol tarafta, ışıkların sol tarafında. Kardeşimiz şikayetçi olursa seviniriz" dedi.

"ONLAR BİZİM NAMUSUMUZ"

"Tacize uğrayan şikayetçi olursa biz de her zaman buradayız. Her zaman gelebilir, her zaman yanındayız" diye devam eden Ünal, "Onlar bizim namusumuz, bizim de eşimiz var, bacımız, annemiz var. Ondan dolayı bu konularda hassasiyetimizi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.