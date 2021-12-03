İstanbul’un 4 ilçesinde araba sahiplerinin kabusu oldu! Lastik hırsızı yakalandı
İstanbul'un dört ilçesinde park halindeki araçların lastiklerini çalan zanlı yakalandı. Zanlının daha öncesinde 42 kez gözaltına alındığı ortaya çıkarken lastiklerin çalınma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Bağcılar, Sultangazi, Eyüpsultan ve Esenyurt ilçelerinde yaşanan lastik hırsızlığı olaylarına dair emniyet güçleri operasyon başlattı.
KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin önde eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.
Polis, daha sonra yapmış olduğu teknik ve fiziki takibin ardından şahsın daha önce de benzer suçlardan defalarca gözaltına alınan Metin P. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla Metin P. gözaltına aldı.
42 DEFA "OTODAN HIRSIZLIK"
Emniyete getirilen Metin P.'nin 42 kez "otodan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin çaldıkları lastikleri sattığı öğrenilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul’un 4 ilçesinde araba sahiplerinin kabusu oldu! Lastik hırsızı yakalandı
- TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları sorgulama: 2021 TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi
- Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit kim?
- Hosteslerin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yolcuları indirdikten sonra öyle bir şey yapıyorlar ki...
- TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? 2021 LCDP son 5 bölüm (final) ne zaman yayınlanacak?
- La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım izle! Netflix La Casa De Papel 5. sezon son 5 bölümde neler yaşandı?
- TÜİK açıkladı, yeni zam oranı ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022’de ne kadar olacak? Maaş zammı için son veri…
- Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? Kritik hafta geldi çattı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Ne zaman açıklanır?
- Yeşilçam unutulmazı Atla Gel Şaban filminin Zehra'sı Nevra Serezli yıllar sonra sahnelere döndü! Son hali herkesi şaşırttı
- Diyanet'ten önemli hutbe! 3 Aralık 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe Cuma hutbesi...
- Kira artış oranı Aralık 2021! TEFE TÜFE açıklaması Aralık ayı kira zammı ne kadar? Kiralar ne kadar oldu?