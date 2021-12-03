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İstanbul’un 4 ilçesinde araba sahiplerinin kabusu oldu! Lastik hırsızı yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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İstanbul’un 4 ilçesinde araba sahiplerinin kabusu oldu! Lastik hırsızı yakalandı

İstanbul'un dört ilçesinde park halindeki araçların lastiklerini çalan zanlı yakalandı. Zanlının daha öncesinde 42 kez gözaltına alındığı ortaya çıkarken lastiklerin çalınma anı kameralara saniye saniye yansıdı.



İstanbul'un Bağcılar, Sultangazi, Eyüpsultan ve Esenyurt ilçelerinde yaşanan lastik hırsızlığı olaylarına dair emniyet güçleri operasyon başlattı.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin önde eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.

Polis, daha sonra yapmış olduğu teknik ve fiziki takibin ardından şahsın daha önce de benzer suçlardan defalarca gözaltına alınan Metin P. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla Metin P. gözaltına aldı.

42 DEFA "OTODAN HIRSIZLIK"

Emniyete getirilen Metin P.'nin 42 kez "otodan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin çaldıkları lastikleri sattığı öğrenilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otomobilin lastiklerini çalan hırsızın, daha önce de 42 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı OTOMOBİLİN LASTİKLERİNİ ÇALAN HIRSIZIN, DAHA ÖNCE DE 42 KEZ GÖZALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

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