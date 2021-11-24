Şişli’de genç doktora kan donduran taciz! Takıntı saplantı oldu
Sosyal medyada karşısına çıkan doktorla tanışmak için mesajlar gönderen genç adam, kendisini reddeden genç kadına karşı tacizi şaşkına çevirdi. Doktorun çalıştığı hastaneye giderek, günlerce genç kadın ile ilgili bilgi toplamaya çalışan sapık, durumu yönetimin fark etmesiyle yakayı ele verdi.
HER DEFASINDA ENGELLEDİ FAKAT KURTULAMADI
Her defasında 40 yaşındaki adamı engelleyerek iletişim kurmasını istemeyen genç doktor, başarılı olamıyordu. Aylarca mesajlarla rahatsız edilen genç doktor, 29 Ocak günü ise şok yaşadı.
İSTİHBARATÇI GİBİ ÇALIŞTI
İddiaya göre Battal Ç., doktorun çalıştığı hastaneye gelerek adeta istihbaratçı gibi çalıştı.
Hastanedeki diğer görevlilerden genç kadınla ilgili günlerce bilgi toplayan genç adam, yönetim tarafından fark edildi. Durum doktora aktarıldı. Sümeyye A., yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
"KENDİSİYLE EVLENMEK İSTEDİM"
Battal Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen doktorun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şahıs, mesajları attığını kabul edip, 'Kendisiyle evlenmek istedim. Niyetimin ciddi olduğunu anlaması için çalıştığı hastaneye gittim. Fakat beni başhekimliğe ihbar ettiğini öğrendiğimde ise özür dileyerek oradan ayrıldım' dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
- Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere sosyal medyayı salladı! O fotoğrafına yorum yağdı
- Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Açıklama geldi...
- Sözleşmeli er alımı ne zaman 2022? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personel alımı yapılacak mı? İşte başvuru şartları...
- Bu zeka testi sosyal medyayı sallıyor! Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz?
- MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden Görkem Demiral'ın ablası bakın kim çıktı! O da yarışmaları teker teker gezmiş
- Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? Öğretmenler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...
- En güzel bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü kutlama mesajları! Happy Teachers Day kutlama görselleri...
- 24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları... Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar!
- 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri... Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri!
- Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir? Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri!