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Şişli’de genç doktora kan donduran taciz! Takıntı saplantı oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Şişli’de genç doktora kan donduran taciz! Takıntı saplantı oldu

Sosyal medyada karşısına çıkan doktorla tanışmak için mesajlar gönderen genç adam, kendisini reddeden genç kadına karşı tacizi şaşkına çevirdi. Doktorun çalıştığı hastaneye giderek, günlerce genç kadın ile ilgili bilgi toplamaya çalışan sapık, durumu yönetimin fark etmesiyle yakayı ele verdi.

28 yaşındaki doktor Sümeyye A., İstanbul Şişli'deki bir hastanede görev alıyordu. Geçen sene kendisine Battal Ç. adlı adam, genç kadını sosyal medya hesaplarından takip edip, mesajlar göndermeye başladı.

HER DEFASINDA ENGELLEDİ FAKAT KURTULAMADI

Her defasında 40 yaşındaki adamı engelleyerek iletişim kurmasını istemeyen genç doktor, başarılı olamıyordu. Aylarca mesajlarla rahatsız edilen genç doktor, 29 Ocak günü ise şok yaşadı.

İSTİHBARATÇI GİBİ ÇALIŞTI

İddiaya göre Battal Ç., doktorun çalıştığı hastaneye gelerek adeta istihbaratçı gibi çalıştı.

Hastanedeki diğer görevlilerden genç kadınla ilgili günlerce bilgi toplayan genç adam, yönetim tarafından fark edildi. Durum doktora aktarıldı. Sümeyye A., yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

"KENDİSİYLE EVLENMEK İSTEDİM"

Battal Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen doktorun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şahıs, mesajları attığını kabul edip, 'Kendisiyle evlenmek istedim. Niyetimin ciddi olduğunu anlaması için çalıştığı hastaneye gittim. Fakat beni başhekimliğe ihbar ettiğini öğrendiğimde ise özür dileyerek oradan ayrıldım' dedi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Battal Ç. hakkında 'Cinsel taciz ve kişilerin huzur sükûnunu bozma suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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