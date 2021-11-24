Şişli’de genç doktora kan donduran taciz! Takıntı saplantı oldu

"KENDİSİYLE EVLENMEK İSTEDİM"

Battal Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen doktorun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şahıs, mesajları attığını kabul edip, 'Kendisiyle evlenmek istedim. Niyetimin ciddi olduğunu anlaması için çalıştığı hastaneye gittim. Fakat beni başhekimliğe ihbar ettiğini öğrendiğimde ise özür dileyerek oradan ayrıldım' dedi.