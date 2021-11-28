Önce alkol içti sonra taciz etti! Ankara’da iğrenç olayın görüntüleri
Ankara'nın Mamak ilçesinde 13 yaşındaki N.Y. isimli kız çocuğuna alkol içirip cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 22 yaşındaki F.A. gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen F.A., ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. N.Y.'yi baygın durumda kucağında eve götürdüğü güvenlik kamera kayıtları ile belgelenen F.A. hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan sekizinci sınıf öğrencisi N.Y., iddiaya göre, 11 Kasım'da mahalleden tanıdığı F.A. ile ıssız sokakta buluşup, içki içti. N.Y., ardından alkolün etkisiyle fenalaştı.
Bu durumun üzerine F.A., baygın olan N.Y.'yi kucağına alıp, arabasına bindirerek, kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir müddet sonra F.A., evden çıktı. N.Y.'nin ailesi, komşularının olayı anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
KAN DONDURAN İTİRAF 10 GÜN SONRA GELDİ
Olaydan 10 gün sonra N.Y., ailesine, F.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ancak tehditleri nedeniyle bu zamana kadar sustuğunu söyledi. Bunun üzerine aile, karakola giderek F.A.'dan şikayetçi oldu.
İNKAR ETTİ
Şikayetin ardından gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.A., serbest bırakıldı. Kızın ailesinin avukatı Büşra Ayaz, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
"18 YAŞINA GELİNCE EVLENDİRİRİZ"
İtirazın ardından F.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; F.A.'nın, N.Y.'yi kucağında taşıdığı ve bu şekilde eve çıkardığı anlar yer aldı. Öte yandan Antalya'da olduğu öğrenilen F.A.'nın babasının, N.Y.'nin ailesini arayarak, "Olayın üzerini kapatalım, çocukların arasında bir nişan yapalım. 18 yaşına gelince evlendiririz" dediği öne sürüldü. N.Y., karakolda verdiği ifadesinde, "Bana istemediğim şeyler yaptığı için şikayetçiyim" dedi.
"HAYATI MAHVOLDU"
Aile ise şüphelinin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi.
Avukat Büşra Ayaz, olayın ardından N.Y.'nin odasından dışarı çıkmadığını belirterek, "13 yaşındaki bir kız çocuğu, 22 yaşındaki bir şahıs tarafından kendi evinde istismara uğradı. Alkol kullandıktan sonra çocuk bayılıyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğundan 1.80 promil alkol çıkıyor. Baygın bir şekilde evine çıkarıyor, cebinden anahtarını alıyor. Çocuğu içeri alıyor ve olayı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen bu olayın akabinde şüpheli tutuksuz yargılandı. Olaylara müdahale ettikten sonra tarafımca kamera görüntüleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuzda da olayla alakalı kamera kayıtları incelendikten sonra savcı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelinin şu anda Antalya sınırları içerisinde olduğu biliniyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı mahvolmuş, psikolojik olarak da etkilenmiş durumda. Odasından dışarı çıkmıyor, okula gidemiyor. Bu olaydan dolayı eğitimi aksadı" diye konuştu.
Şüphelinin en kısa sürede yakalanıp, en ağır cezayla yargılanmasını istediklerini belirten avukat Ayaz, ayrıca ailesinin psikolojik destek görmesi gerektiğini söyledi.
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