Damperi açık hafriyat kamyonu üst geçide çarptı! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde geçen akşam hafriyat kamyonunun damperi açıldı. Kamyonun damperinin üst geçide çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen akşam saatlerinde E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi.
FECİ KAZA KAMERADA
Seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun damperi açılmış üst geçide çarpmasıyla gerçekleşen feci kaza güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
Görüntülerde, hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide takılması sonrasında ise damperinden ayrılan çekicinin bir süre daha ilerlemesi görülüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?
- Müslüme dedesi neden tutuklandı? Müslüme otopsi raporu çıktı mı? Müslüme davası son durum!
- Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…
- Müslüme Yağal kim öldürdü, katili kim? Dede Hasan Yağal neden tutuklandı? Müslüme Yağal nasıl öldü?
- Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?
- İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL?
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? İşte o iller...
- Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur'luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin
- Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2021 açıklandı mı?
- Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika açıklama...
- esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları 2021! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...