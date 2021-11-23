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Damperi açık hafriyat kamyonu üst geçide çarptı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Damperi açık hafriyat kamyonu üst geçide çarptı! O anlar kamerada

E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde geçen akşam hafriyat kamyonunun damperi açıldı. Kamyonun damperinin üst geçide çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.




Olay, geçen akşam saatlerinde E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi.

FECİ KAZA KAMERADA

Seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun damperi açılmış üst geçide çarpmasıyla gerçekleşen feci kaza güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Görüntülerde, hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide takılması sonrasında ise damperinden ayrılan çekicinin bir süre daha ilerlemesi görülüyor.

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