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Antalya’da otomobil ve minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Antalya’da otomobil ve minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Antalya Akseki’de, otomobil ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucunda, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akseki-Manavgat karayolu Cendere Kavşağı'nda, 07 JA 665 plakalı araba ve 32 DM 677 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın ardından yapılan ilk tespitlere göre, bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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