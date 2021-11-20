Son dakika: Esenyurt’ta feci kaza! Bir çocuk öldü, anne ve bebeği ağır yaralı

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönde giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen cip ile çarpıştı. Kazada, cipte bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi.