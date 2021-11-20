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Son dakika: Esenyurt'ta feci kaza! Bir çocuk öldü, anne ve bebeği ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Son dakika: Esenyurt’ta feci kaza! Bir çocuk öldü, anne ve bebeği ağır yaralı

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki 10'lu yaşlarda bir çocuk ölürken, anne ve bebeği ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken, kaza nedeniyle trafikte aksama oldu.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönde giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen cip ile çarpıştı. Kazada, cipte bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis, kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


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