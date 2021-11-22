Kartal’da feci kaza! 200 metre sürüklenen arabadan sağ çıktı

Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yol bakım ekipleri kaza sonrası çevreye saçılan otomobil parçalarını ve kazanın yaşandığı bölgede akaryakıt dökülmesi sonucu başka bir kaza yaşanmaması için kumlama ve temizlik çalışması yaptı.