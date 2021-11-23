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Sıradan müşteri gibi taksiye binen hırsızlar kamerada! Paylaşımları yakayı ele verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Sıradan müşteri gibi taksiye binen hırsızlar kamerada! Paylaşımları yakayı ele verdi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde evlerden hırsızlık yapan üç şahıs, izlerini kaybettirmek için uğraşsa da yakalandı. Güvenlik kameralarından yakayı ele veren zanlılar gözaltına alınırken, 17 yaşında olan bir zanlının 34 tane sabıka kaybı olduğu ortaya çıktı. Zanlılardan biri çaldığı silah ile takside fotoğraf çekti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde geçen ay, emniyet güçleri aynı gün içinde bir binadaki 2 eve hırsız girdiği ihbarını aldı.

Zanlıları yakalamak için operasyon başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, etraftaki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Ekipler, kısa süre içerisinde 3 zanlının binaya geldiğini, bir şahsın binanın önünde etrafı kolaçan ederken öteki 2 zanlının da içeri girdiğini fark etti.

Ardından da izlerini kaybettirmek isteyen zanlıların bir dolmuşa sonrasında iki ayrı taksiye bindikleri tespit edildi.

SABIKA DOSYALARI ÇOK KABARIK

Görüntülerden bindikleri taksinin plakasına ulaşan ekipler, şüphelilerin İ.Y, Ergin G. ve M.A olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 17 yaşındaki İ.Y. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Şüpheliler Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 17 yaşındaki İ.Y'nin 34, Ergin C.'nin 18, M.A'nın ise 14 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

ÇALDIĞI SİLAHLA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Olay yerinden uzaklaşan 3 şüphelinin bindikleri taksinin içerisinden de görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere, şüphelilerin evlerden çaldıkları kol saatlerini takside paylaştıkları ve bir şüphelinin evden çaldığı tabancayı beline takarak fotoğraf çektiği anlar yansıdı.

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