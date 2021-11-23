Sıradan müşteri gibi taksiye binen hırsızlar kamerada! Paylaşımları yakayı ele verdi

Şüpheliler Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 17 yaşındaki İ.Y'nin 34, Ergin C.'nin 18, M.A'nın ise 14 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

ÇALDIĞI SİLAHLA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ



Olay yerinden uzaklaşan 3 şüphelinin bindikleri taksinin içerisinden de görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere, şüphelilerin evlerden çaldıkları kol saatlerini takside paylaştıkları ve bir şüphelinin evden çaldığı tabancayı beline takarak fotoğraf çektiği anlar yansıdı.