Sıradan müşteri gibi taksiye binen hırsızlar kamerada! Paylaşımları yakayı ele verdi
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde evlerden hırsızlık yapan üç şahıs, izlerini kaybettirmek için uğraşsa da yakalandı. Güvenlik kameralarından yakayı ele veren zanlılar gözaltına alınırken, 17 yaşında olan bir zanlının 34 tane sabıka kaybı olduğu ortaya çıktı. Zanlılardan biri çaldığı silah ile takside fotoğraf çekti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Zanlıları yakalamak için operasyon başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, etraftaki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Ekipler, kısa süre içerisinde 3 zanlının binaya geldiğini, bir şahsın binanın önünde etrafı kolaçan ederken öteki 2 zanlının da içeri girdiğini fark etti.
Ardından da izlerini kaybettirmek isteyen zanlıların bir dolmuşa sonrasında iki ayrı taksiye bindikleri tespit edildi.
SABIKA DOSYALARI ÇOK KABARIK
Görüntülerden bindikleri taksinin plakasına ulaşan ekipler, şüphelilerin İ.Y, Ergin G. ve M.A olduğunu belirledi.
Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 17 yaşındaki İ.Y. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Şüpheliler Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 17 yaşındaki İ.Y'nin 34, Ergin C.'nin 18, M.A'nın ise 14 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
ÇALDIĞI SİLAHLA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Olay yerinden uzaklaşan 3 şüphelinin bindikleri taksinin içerisinden de görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere, şüphelilerin evlerden çaldıkları kol saatlerini takside paylaştıkları ve bir şüphelinin evden çaldığı tabancayı beline takarak fotoğraf çektiği anlar yansıdı.
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