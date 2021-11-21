Tokat’ta traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti bir yaralı
YAŞAM İHA
Tokat’ta aracın traktöre arkadan çarpması ile trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
TRAKTÖRÜN ALTINA GİRDİ
Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kısmı traktörün altına girdi.
Olay yerine kurtarma ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi.
SIKIŞARAK CAN VERDİ
Araç içinde sıkışan Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yanındaki Mustafa Ü. ise ağır yaralı olarak ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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