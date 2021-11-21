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Tokat’ta traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti bir yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Tokat’ta traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti bir yaralı

Tokat’ta aracın traktöre arkadan çarpması ile trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza; Tokat Zile karayolu üzerinde meydana geldi. Turhal ilçesinden Zile ilçesine hareket halinde olan Çağrı Yiğit hakimiyetindeki 45 KY 049 plakalı Peugeot marka araba küspe taşıyan Erol T. hakimiyetindeki traktör römorkuna arkadan vurdu.

TRAKTÖRÜN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kısmı traktörün altına girdi.

Olay yerine kurtarma ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞARAK CAN VERDİ

Araç içinde sıkışan Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yanındaki Mustafa Ü. ise ağır yaralı olarak ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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