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Son dakika: Türkiye'nin güncelerce konuştuğu Onur Alp Eker neden öldü? Otopsi raporu dosyaya girdi! Kahreden detay

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Son dakika: Türkiye’nin güncelerce konuştuğu Onur Alp Eker neden öldü? Otopsi raporu dosyaya girdi! Kahreden detay

Son dakika haberine göre Ankara’da Kurban Bayramı'nın 1. günü kaçan kurbanlığı yakalamak için peşinde giden ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Alp Eker’in otopsi raporu dosyaya eklendi. Raporda, iç organlarında ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı ve kan ile idrar elde edilemediğinden zehir analizlerinin de yapılamadığından ölüm sebebinin bilinemediği anlatıldı.

Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi Onur Alp Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkarmıştı. Kurbanlık koyunun dağlık alana doğru kaçması üzerine Onur Alp ve dedesi, koyunun peşinden gitmişti. Dedesinin geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gittiği sırada Onur Alp Eker ise dağlık alanda koyunla birlikte kaybolmuştu.

Ekipler 3 günün toplamında helikopterle yapılan taramalar dahil yaklaşık 50 kilometrekarelik alan içerisinde arama faaliyetlerine devam ederken, akşam saatlerinde kurumuş bir dere yatağının kenarında Eker2in cansız bedenine ulaşmışlardı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Onur Alp Eker'in otopsi raporu dosyaya girdi. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Eker'in vücudunda ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtildi.

İç organlarında da ayrıntılı inceleme yapılamadığı belirtilen raporda, Eker'in cansız bedeninden kan ve idrar da elde edilemediğinden zehir analizi de yapılamadığı kaydedildi. Tespit edilen etil alkolün çürüme ile oluştuğuna dikkat çekilen raporda Onur Alp Eker'in ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinmediği ifade edildi.



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