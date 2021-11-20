Son dakika: Türkiye’nin güncelerce konuştuğu Onur Alp Eker neden öldü? Otopsi raporu dosyaya girdi! Kahreden detay

Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi Onur Alp Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkarmıştı. Kurbanlık koyunun dağlık alana doğru kaçması üzerine Onur Alp ve dedesi, koyunun peşinden gitmişti. Dedesinin geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gittiği sırada Onur Alp Eker ise dağlık alanda koyunla birlikte kaybolmuştu.