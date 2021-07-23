Son dakika: Onur Alp Eker'in ölüm sebebi ne? Yeni detaylar ortaya çıktı! Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haberine göre Ankara'da Kurban Bayramının ilk günü kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için peşinden giden ve kendisinden 2 gün boyunca haber alınamamasının ardından dün gece cansız bedeni dere yatağı kenarında bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedeni otopsinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi. Öte yandan Eker'in dere yatağının yanında yerde yüzüstü bulunan cansız bedenini arama çalışmalarına katılan 16 yaşındaki bir gönüllü gencin kokuyu takip ederek bulduğu ortaya çıktı.
Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan, 2 gün sonra da cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'e (20), Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek.
Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı.
Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.
Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi. Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı. Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker'in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi. Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
'BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR'
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek, "Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti. Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir. Şu an için tam bir şey diyemeyiz, Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapılıyor. Onlardan haber bekliyoruz" dedi.
Onur Eker'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
KOKUDAN BULDULAR
Sabah'ın haberine göre Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı. Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Eker'e ait olabileceği değerlendirildi. Teşhis için dede Zühtü Erdoğan Onur Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken, Erdoğan gördükleri karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.
İLK GÜN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşturulan timlerin canla başla 3 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Eker'in, bulunduğu dağlık alanda hayvan saldırısına uğrayıp ayağının yerde bulunan taşlara takılıp düştüğü veya yuvarlanarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Eker'in ölüm sebebi Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucuna göre belirlenecek.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Onur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenazeye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eker'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı öncesi, ailesi ve arkadaşları tabutun başında dua etti. Baba Uğur Eker, cenazede taziyeleri kabul etti.
Onur Eker'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay
- Takvim açıklandı! Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak?
- Bankaların faiz oranları değişti: 23 Temmuz Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları...
- 26 Temmuz Pazartesi günü toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar geri gelecek mi?
- Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise nakiller ne zaman açılacak? MEB yerleştirmeye esas nakil takvimi!
- 23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı
- Son teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar söylenir? Bayramın kaçıncı günü biter?
- Kurtlar Vadisi için flaş iddia... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu...
- Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi...
- İstanbul’da denize girmek yasak mı? Hangi illerde denize girmek yasaklandı?
- Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...