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Haberler Galeri Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!

Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!

Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittiksen sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in talihsiz ölümüyle ilgili dedesi flaş açıklamalarda bulundu. Dede Zühtü Erdoğan, "İki saatte bir kovalamaca yaşamış, onun yorgunluğu var. Susuzluk var. Ben vücudunun her yerini inceledim. Vücudu orada fazla kalmaktan dolayı bayağı bir siyahlanmış, saçları dökülmüş" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:54
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Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Dedesi süreci anlattı...

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Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

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Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

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Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!

"TORUNUMDA KÖPEK KORKUSU VARDI"

Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek. İki kilometre arası. Bu yola yoğunlaşıyor ancak bu yolun üzerindeki evden bahçeden çıkan köpekler bunu korkutuyor. Bu tam tersine sola dönüp derenin içine giriyor. Benim tahmine göre o korku bayağı bir etkiliyor. Zannediyorum, sağlıklı düşünemeyip dereden yukarıya devam ediyor.

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Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!

Zaten yukarıya giden bir derenin sonuna götürdü bizi koku alan köpek. Oradan gittiği doğru. Bu orada bir şok geçirdiği için sağlıklı da düşünemiyor. Zaten iki saatte bir kovalamaca yaşamış, onun yorgunluğu var. Susuzluk var. Ben vücudunun her yerini inceledim. Vücudu orada fazla kalmaktan dolayı bayağı bir siyahlanmış, saçları dökülmüş" diye konuştu.