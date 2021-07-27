Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!

Zaten yukarıya giden bir derenin sonuna götürdü bizi koku alan köpek. Oradan gittiği doğru. Bu orada bir şok geçirdiği için sağlıklı da düşünemiyor. Zaten iki saatte bir kovalamaca yaşamış, onun yorgunluğu var. Susuzluk var. Ben vücudunun her yerini inceledim. Vücudu orada fazla kalmaktan dolayı bayağı bir siyahlanmış, saçları dökülmüş" diye konuştu.