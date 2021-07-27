HaberlerGaleriTıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesinden flaş açıklama: Kovalamaca yaşamış saçları dökülmüş!
Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittiksen sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in talihsiz ölümüyle ilgili dedesi flaş açıklamalarda bulundu. Dede Zühtü Erdoğan, "İki saatte bir kovalamaca yaşamış, onun yorgunluğu var. Susuzluk var. Ben vücudunun her yerini inceledim. Vücudu orada fazla kalmaktan dolayı bayağı bir siyahlanmış, saçları dökülmüş" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:08Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:54