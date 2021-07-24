Onur Alp Eker'in ölümünün ardından yürek burkan paylaşım! Onur Alp Eker'e neden öldü?

NE OLMUŞTU?

Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan, 2 gün sonra da cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'e (20), Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek.





Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı.