Onur Alp Eker'in ölümünün ardından yürek burkan paylaşım! Onur Alp Eker'e neden öldü?
Son dakika haberine göre: Ankara’da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve 2 gün sonra cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Onur Alp Eker'in vefatının ardından paylaşılan bir mesaj ise yürekleri dağladı.
Ön otopsi raporunda Eker'e, dışarıdan herhangi bir müdahaleye bağlı bir iz tespit edilemezken, ölüm nedeni ise detaylı otopsi raporunda belirlenecek.
Yapılan değerlendirmede ise o bölgede yetişkin bir insanın kaybolma olasılığının bulunmadığı, cesedinin bulunduğu bölgeye yakın evler ve hobi bahçelerinin olduğu, istemesi durumunda yardım alma olasılığının var olduğu kaydedildi.
Eker'in, kalp krizi veya güneş çarpması sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cep telefonu da yanında olan Eker'in cansız bedeni evinden 8 kilometre uzakta bulundu. Eker'in bulunması için cep telefonu sinyali de takip edildi. Ancak telefonunun şarjı bitmesi nedeniyle sinyal alınamadı.
YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Öte yandan, Onur Alp Eker'in vefatının ardından paylaşılan bir mesaj ise yürekleri burktu.
Eker'in arkadaşı Twitter hesabından "Bize ışıklı bir ton gülümsemeni bıraktın. İyi ki tanıdım seni iyi ki yıllarca iyi kötü her anımızda beraber olduk. Böyle olmasını istemezdim, beklemezdim. Ancak elden bir şey gelmiyor. Işıklar içinde uyu, toprağın incitmesin. Elbet bir gün yeniden buluşacağız." mesajını paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan, 2 gün sonra da cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'e (20), Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek.
Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı.
Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.
Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi. Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı. Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker'in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi. Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
'BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR'
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek, "Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti. Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir. Şu an için tam bir şey diyemeyiz, Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapılıyor. Onlardan haber bekliyoruz" dedi.
Onur Eker'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
KOKUDAN BULDULAR
Sabah'ın haberine göre Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı. Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Eker'e ait olabileceği değerlendirildi. Teşhis için dede Zühtü Erdoğan Onur Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken, Erdoğan gördükleri karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.
İLK GÜN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşturulan timlerin canla başla 3 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Eker'in, bulunduğu dağlık alanda hayvan saldırısına uğrayıp ayağının yerde bulunan taşlara takılıp düştüğü veya yuvarlanarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Eker'in ölüm sebebi Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucuna göre belirlenecek.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Onur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenazeye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eker'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı öncesi, ailesi ve arkadaşları tabutun başında dua etti. Baba Uğur Eker, cenazede taziyeleri kabul etti.
Onur Eker'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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