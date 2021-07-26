Kurbanlığı aramaya gittikten sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker’in ölümünde şok detay

Eker'in cansız bedeninin bulunduğu noktaya 150 metre mesafede arı kovanları olduğu öğrenilirken vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı. Vücudunda başka bir delici, kesici ize rastlanılmayan gencin ölümünün arı sokmasından veya beyin kanamasından olup olmadığı Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkacak.