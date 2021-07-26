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Kurbanlığı aramaya gittikten sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker’in ölümünde şok detay

Ankara'da yaşayan Onur Alp Eker, kaçan kurbanlığı yakalamak isterken kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulunan Eker'in ön otopsi raporunda ise dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Gencin cesedinin bulunduğu yere 150 metre uzaklıkta arı kovanları olduğu öğrenilirken vücudunda pek çok arı iğnesi bulundu. Eker'in kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 14:08
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Kurbanlığı aramaya gittikten sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker’in ölümünde şok detay

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu bulmak isterken kaybolan ve arama çalışmaları sonucunda kurumuş bir dere yatağının yanında cesedi bulunan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle alakalı ön otopsi raporuna ulaşıldı.

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Kurbanlığı aramaya gittikten sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker’in ölümünde şok detay

Eker'in cansız bedeninin bulunduğu noktaya 150 metre mesafede arı kovanları olduğu öğrenilirken vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı. Vücudunda başka bir delici, kesici ize rastlanılmayan gencin ölümünün arı sokmasından veya beyin kanamasından olup olmadığı Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkacak.

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Kurbanlığı aramaya gittikten sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker’in ölümünde şok detay

DEDESİYE KOYUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti.

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Kurbanlığı aramaya gittikten sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker’in ölümünde şok detay

Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı.

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Kurbanlığı aramaya gittikten sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker’in ölümünde şok detay

100 KİŞİLİK ARAMA EKİBİ KURULDU

Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı.