Ankara’daki patlamada dikkat çeken olay! Verdikleri kararla hayatları kurtuldu

Afganistan'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Basira evinin patlamasıyla büyük şok yaşadı. Basira ve çocuğu o gece evleri soğuk diye arkadaşlarının evinde kaldığı için patlamadan kurtuldu. Kocasının Afganistan'da şehit veren ve ve bir çocuğunu İstanbul'da kaybeden acılı kadın, yaşadığı şoku atlatamadan evinin patlamasıyla bir kez daha yıkıldı.

KOMŞULARIMA ÇOK ÜZÜLDÜM

Patlamada komşularının öldüğü ve evi yok olduğu için büyük üzüntü yaşadığını aktaran Basira, "Şu an hayatta olduğuma inanamıyorum. Ben ve çocuğum evde olsaydık şu an bizim de cenazemizi çıkarırlardı. Komşum hamileydi inşallah iyileşir. 1,5 yaşındaki kızı ve kocası ne yazık ki hayatını kaybetti. Aileyi çok severdim onlar da beni seviyordu. Hayatını kaybeden komşum sen benim kardeşimsin diyordu. Kızını kızım gibi seviyordum. Hayırseverlerin yardımı ile tuttuğum evde çocuğumla birlikte yaşıyordum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Şimdi bir evim, eşyalarım, kıyafetlerim de yok " diye konuştu.

TÜRK HALKI ÇOK YARDIMSEVER

Türk halkının çok yardımsever olduğunu ifade eden Basira, "Ben oğlum Abdullah'a hamileyken eşim şehit oldu. Ben de o patlamada yaralandım. 10 kez ameliyat oldum. Oğlumu alıp Türkiye'ye geldim. Türk halkı bize çok yardımcı olmuştu. Allah razı olsun. Evlere temizlik yapmaya gidiyordum, o şekilde geçiniyorduk. Kaldımığız ev çok soğuktu" ifadelerini kullandı.

Basira ve oğlu Abdullah Keçiören Belediyesi misafirhanesine yerleştirildi.

KUTU: BİNA YIKILDI

Mutfakta ısınmak için kullanılan tüpün patlaması sonucu binanın arkası cephesi yıkılan apartman dün boşaltılarak tamamen yıkıldı. Patlamanın olduğu gece yapılan arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), hamile Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (1,5) yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.