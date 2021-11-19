Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem! Erzurum'da büyük deprem bekleniyor mu? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Ama Kuzey Anadolu fay hattı yani İstanbul'da beklenen depremin fay hattı çok rahat bir şekilde görülmektedir ve ona göre tedbirler alınır ve ona göre çalışmalar yapılır. Yani demek istediğim şey şu; Erzurum'daki deprem gerçekten önceden belirlenmiş ya da belirlenmemiş olabilir. Belirlenmediyse bile böyle depremler çok rahat bir şekilde meydana gelebilir.