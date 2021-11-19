Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem! Erzurum'da büyük deprem bekleniyor mu? Uzman isim A Haber'de açıkladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Sinancan Öziçer, A Haber'de Erzurum'daki 5,1’lik deprem ve Türkiye'deki deprem riskine dair kritik açıklamalarda bulundu. Peki, Erzurum'da büyük deprem bekleniyor mu? Erzurum'daki dprem ne anlama geliyor? İşte detaylar...
ERZURUM'DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?
Bu depremin anlamı nedir. Şunu söyleyebiliriz ki, ülkemiz nefes alıyor, dünyamız nefes alıyor. Yani dünyamız nefes aldıkça deprem meydana gelecektir. Bu nedenle ümitsizliğe kapılmamalıyız. Deprem olmasının da bir avantajlarımız vardır. Depreme karşı önlem almamız en önemi şeylerden bir tanesidir. Bu Erzurum depremi fayın daha önceden gözükmemesi her zaman bizim karşımıza çıkacak şeylerden bir tanesidir.
ERZURUM'U BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYOR MU?
Bazı depremler vardır aktif faylar haritasında bellidir ona göre tedbirler alınır, bazıları vardır fay haritasında belli değildir gömülüdür. Bunun en basit örneği geçen sene İzmir'de meydana gelen Sisam depremindedir. Yaklaşık 6,6 büyüklüğündedir. Ama o fay haritada yoktur. Depremden sonra meydana gelmiştir.
Ama Kuzey Anadolu fay hattı yani İstanbul'da beklenen depremin fay hattı çok rahat bir şekilde görülmektedir ve ona göre tedbirler alınır ve ona göre çalışmalar yapılır. Yani demek istediğim şey şu; Erzurum'daki deprem gerçekten önceden belirlenmiş ya da belirlenmemiş olabilir. Belirlenmediyse bile böyle depremler çok rahat bir şekilde meydana gelebilir.
"ARTÇILAR GELEBİLİR"
5,1 şiddetinde bir depremin muhakkak bir kaç hafta sürecek olan artçıları vardır. Yani enerjisini tamamen boşaltamadığı anlamına geliyor. Ve bu enerjisini ana şok yani 5,1'den daha küçük bir depremlerle yavaş yavaş belli bir zaman aralığında tamamen boşaltarak tamamen sönümleneceğini belli ediyor. Bu depremlerden onlarca olacaklardır. Bu artçılara Erzurumluların hazır olması ve panik yapmaması gerektiğini belirtiyorum.
AFAD'DAN ERZURUM'DAKİ DEPREME DAİR AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), AFAD'dan deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Saat 15.40'ta Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki 12 saniye süren depremin yerin 5,18 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin Erzurum merkeze 52 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği anımsatıldı.
Açıklamada, depremin en yakın yerleşim birimi olan Erzurum'un Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının 3,04 kilometre olduğu kaydedildi.
Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Biriminden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde şu ana kadar Marifet köyünde 1 vatandaşın yaralandığı bildirildi.
Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibin görevlendirildiği belirtilerek Erzurum İl AFAD Müdürlüğünce olay yerine 6 araç ve 24 personelin sevk edildiği kaydedildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre de haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmadı. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğunun öğrenildiği ve kara yolları ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.
Türk Kızılayın Erzurum ve Ağrı'da 3 ikram ve bir haberleşme aracını olay yerine yönlendirdiği, hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine intikal halinde olduğu ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
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