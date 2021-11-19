İstanbul Küçükçekmece’de tekstil atölyesinde yangın
Küçükçekmece’de 5 katlı binadaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kadın işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece'deki yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'ndeki 5 katlı binadaki tekstil atölyesinde çıktı.
İddiaya göre, işçiler kullandıkları sigaranın izmaritlerini atıkların olduğu bölüme atmasıyla yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören diğer işçiler durumu işyeri sahibine bildirdi. Bunun üzerine işçiler hemen tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Dumandan etkilenerek ilk müdahaleleri diğer işçiler tarafından yapılan iki kadın işçi, ambulansla tedbir amaçlı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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