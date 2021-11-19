19 Kasım ay tutulması başladı mı, ne zaman? Ay tutulmasının burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, Oğlak, İkizler, Boğa burçları...

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile eğitim hayatınızda bir süreç tamamlanabilir. Aktif bir kurs ve eğitim gündemi içinde olabilirsiniz. Dönemsel bir yolculuk planı yapabilir ve seyahate çıkabilirsiniz. Basın, yayıncılık, medya ve ticaretle ilgili iş fırsatları yakalayabilir, bu alanda çalışıyorsanız bir yükselme kaydedebilirsiniz. Bu hafta sürpriz haberler alabilir, planlamadığınız işlerin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bir süredir hissettiğiniz, sezdiğiniz veya konuşulmayan durumlar birden ortaya çıkabilir, yüzleşmeler yaşanabilir. Süregelen ilişkileri geleceğiyle değerlendirebilir, buna göre karar alabilirsiniz. Geleceğini parlak gördüğünüz ilişkilere yönelecek, önünü göremediğiniz durumlarda ise sınır çizeceksiniz. Bu hafta düşüncelerinizin ve sözlerinizin bir enerji alanı yaratacağını unutmayın. Araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili arızalar, bakımlar ve yenilemeler gündeme gelebilir. Günlük hayatınız daha hızlı ve yüksek bir tempoda geçebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşecek olan bu tutulma ile dışardan gelen paralarla ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklı iş girişimleri, mal paylaşımlarıyla ilgili gündemlerde sonuçlanmalar, vergiler ve yasal ödemelerle ilgili bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Harcamalarınız bu hafta artış gösterebilir, gereksiz harcamalara kayabilirsiniz. İstekleriniz ve hedeflerinizle ilgili kendinizi disipline etmeniz, istikrar içinde olmanız gereken bir haftadasınız. İlişkilerde doğru sınırlar içinde olmak, sınırlarınızı belirlemekle ilgili konular gündeme gelebilir. Hafta içinde kısa bir yolculuk planı gündeminizde olabilir. Kritik kararlar almanız, bir seçim yapmanızı gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Daha akılcı düşünmeye, planlı ilerlemeye ve dış koşulları iyi gözlemleyerek aksiyona geçmeye çalışın. Düşünmeden hareket etmek veya anlık dürtülerin peşinden giderek ilerlemek bazı kayıplar yaşamanıza neden olabilir.