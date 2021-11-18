Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! İşte olay yerinden görüntüler...

ANKARA VALİSİ, A HABER'DE AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin, korkutan patlamaya dair A Haber canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İlk bulgulara göre patlamanın gaz sıkışmasından dolayı kaynaklandığını ifade eden Şahin, 6 kişinin yaralandığını 1'inin durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Enkazdaki arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahin, yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

ANKARA'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: SANKİ DEPREM OLMUŞ GİBİ

Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Altınok patlamanın şiddetine ilişkin ise "Ciddi bir patlama var, sanki deprem olmuş gibi…" ifadelerini kullandı.

2'si ağır olmak 6 kişinin yaralandığını belirten Altınok, yaralılardan 2'sinin çocuk olduğunu belirtti.



