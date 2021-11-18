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Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! İşte olay yerinden görüntüler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika... Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesi’ndeki bir binada gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Binanın bir kısmı yıkıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Keçiören'deki patlama sonucu yaşanan göçükte 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca Ankara’da yaşanan patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi. Altınok patlamanın şiddetine ilişkin ise “Ciddi bir patlama var, sanki deprem olmuş gibi…” ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları ve olay yerinden video ve fotoğraflar...

SON DAKİKA: Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi.

AHaber CANLI YAYIN

ÇÖKME YAŞANDI

Şiddetli patlamada 3 katlı binanın bir kısmı yıkılırken, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, korkutan patlamaya dair A Haber canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

BAKAN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir bölümü göçen binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz."

ENKAZDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Enkaz altında kalan vatandaşın olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Binanın eski bir yapıya sahip olduğu gelen bilgiler arasında.

Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

Ankara’daki patlamanın sebebi ne? Vali A Haber’de açıkladı ANKARA'DAKİ PATLAMANIN SEBEBİ NE? VALİ A HABER'DE AÇIKLADI

ANKARA VALİSİ, A HABER'DE AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin, korkutan patlamaya dair A Haber canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İlk bulgulara göre patlamanın gaz sıkışmasından dolayı kaynaklandığını ifade eden Şahin, 6 kişinin yaralandığını 1'inin durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Enkazdaki arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahin, yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Ankara’da patlama! Yaralılar var ANKARA'DA PATLAMA! YARALILAR VAR

ANKARA'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: SANKİ DEPREM OLMUŞ GİBİ

Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Altınok patlamanın şiddetine ilişkin ise "Ciddi bir patlama var, sanki deprem olmuş gibi…" ifadelerini kullandı.

2'si ağır olmak 6 kişinin yaralandığını belirten Altınok, yaralılardan 2'sinin çocuk olduğunu belirtti.

Sanki deprem olmuş gibi... "SANKİ DEPREM OLMUŞ GİBİ..."


MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir."



Ankara’da doğalgaz patlaması! Olay yerinden ilk görüntüler ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI! OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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