Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! İşte olay yerinden görüntüler...
Son dakika... Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesi’ndeki bir binada gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Binanın bir kısmı yıkıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Keçiören'deki patlama sonucu yaşanan göçükte 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca Ankara’da yaşanan patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi. Altınok patlamanın şiddetine ilişkin ise “Ciddi bir patlama var, sanki deprem olmuş gibi…” ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları ve olay yerinden video ve fotoğraflar...
SON DAKİKA: Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi.
ÇÖKME YAŞANDI
Şiddetli patlamada 3 katlı binanın bir kısmı yıkılırken, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, korkutan patlamaya dair A Haber canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
BAKAN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir bölümü göçen binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz."
ENKAZDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Enkaz altında kalan vatandaşın olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Binanın eski bir yapıya sahip olduğu gelen bilgiler arasında.
Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi.
Olay yerindeki ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.
ANKARA VALİSİ, A HABER'DE AÇIKLADI
Ankara Valisi Vasip Şahin, korkutan patlamaya dair A Haber canlı yayında açıklamalarda bulundu.
İlk bulgulara göre patlamanın gaz sıkışmasından dolayı kaynaklandığını ifade eden Şahin, 6 kişinin yaralandığını 1'inin durumunun ise ağır olduğunu söyledi.
Enkazdaki arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahin, yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.
ANKARA'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: SANKİ DEPREM OLMUŞ GİBİ
Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi.
Altınok patlamanın şiddetine ilişkin ise "Ciddi bir patlama var, sanki deprem olmuş gibi…" ifadelerini kullandı.
2'si ağır olmak 6 kişinin yaralandığını belirten Altınok, yaralılardan 2'sinin çocuk olduğunu belirtti.
MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor." ifadelerini kullandı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir."
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