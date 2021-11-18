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İçişleri Bakanlığı açıkladı! KADES uygulamasına uluslararası ödül

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2021
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İçişleri Bakanlığı açıkladı! KADES uygulamasına uluslararası ödül

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde KADES uygulamasına ödül verildiğini, ödülün Bakan Soylu'ya takdim edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Parlamenterler Asamblesince, Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ödül verildiği duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES Uygulaması'na verilen ödül, Bakanımız Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya takdim edildi" denildi.

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