İçişleri Bakanlığı açıkladı! KADES uygulamasına uluslararası ödül

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES Uygulaması'na verilen ödül, Bakanımız Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya takdim edildi" denildi.

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