Son dakika: Neslihan Kaya’nın boğazını keserek öldüren şüpheli yakalandı

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Neslihan Kaya'nın boğazından kesilerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan T.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.