Son dakika: Neslihan Kaya’nın boğazını keserek öldüren şüpheli yakalandı
SON DAKİKA HABERİ... Gaziantep’te 41 yaşındaki Neslihan Kaya’nın boğazını keserek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürülen T.D. (30), polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay geçtiğimiz salı günü Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide kanlar içinde hareketsiz yatan kadını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Neslihan Kaya'nın boğazından kesilerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan T.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda T.D.'nin olayın yaşandığı mahallede bulunan bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, T.D.'yi gözaltına aldı.
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