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Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi! Sopalar havada uçuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi! Sopalar havada uçuştu

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında arbede yaşandı. Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar ile zabıtalar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde kaldırımı işgal eden seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi.

Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıtalar ile tartışmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavgaya dönüştü.

Satıcılardan biri zabıta ekiplerine sopa ile saldırmaya çalıştı. Giderek büyüyen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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