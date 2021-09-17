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Seyyar satıcı ile zabıta arasında gerginlik

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Giriş: 17.09.2021 11:36
Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de zabıta ekipleri ile bir seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyyar balon satıcısı ile İBB zabıtaları arasında gerginlik yaşandı. Görüntü İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi'nde kayda geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile bir seyyar satıcı arasında tartışma yaşandı.

Seyyar satıcı balonlarını elinden almaya çalışan İBB zabıtalarına direndi.

SOsyal medyada paylaşılan bu görüntüye "Bu davranış insanlığa sığıyor mu?" şeklinde de tepki geldi.

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