CHP'de skandallar bitmiyor! Adalar Belediyesi'nde zabıta rezaleti

Bu kişiler ise doğrudan kadrolu Zabıta üniforması giyiyorlar. Bu kişiler kadroya alındıysa hukuksuz bir işlem yapılmış demektir ki bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Bu kişiler kadrolu değilse ki olmadıkları belli, o zaman uygulamada hata üstüne hata yapılıyor demektir. Ayrıca bu kişilerin hem Zabıta hem de Seyis olmaları da mevzuata tamamen aykırıdır. Destek Personeli bile olsa bir Zabıtaya olağanüstü haller dışında Zabıtalık görevinden başka bir görev verilemez bu kanunen mümkün değil. İsteyenler bunu Zabıta Yönetmeliğinde görebilirler. Böyle bir durumda bu kişilerin taşeron ya da dönemsel işçi oldukları anlaşılıyor ve mevzuata aykırı şekilde bu kişilere zabıta görünümü verilerek görev yaptırılıyor demektir. Bir müfettiş bu konuyu incelerse başları çok ağrıyacaktır. Son olarak siyasi bir partinin temsilcisi etik olarak bu tür işlerin içerisinde asla yer almamalı şayet maaş alacaksa gençlik kolları başkanlığından ayrılmalıdır" denildi.

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