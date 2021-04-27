CHP'li İBB'nin zabıtaları, Ümraniye Belediyesi zabıta memuru Mustafa Sungur Polat’ı ağır yaraladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Ümraniye ilçesinde yasa dışı bölgeye Halk Ekmek büfesi açmak açma girişimi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının Ümraniye Santral Meydanı’nda kaçak Halk Ekmek büfesi koymak istediği sırada bir zabıta memurunun eli feci bir şekilde yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının vinci hareket ettirdiği sırada Ümraniye Belediyesi zabıta memuru Mustafa Sungur Polat'ın eli yarıldığı öğrenildi. Mustafa Sungur Polat'ın eline 12 dikiş atıldığı bildirildi.

TUNCER: "İMAMOĞLU, İBB ZABITALARIYLA ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NİN ZABITALARINI KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİR"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Tuncer, "Sayın Ekrem İmamoğlu; Ümraniye Santral Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtalarıyla Ümraniye Belediyesi'nin zabıtalarını karşı karşıya getirmiştir. Mustafa Sungur Polat arkadaşımızın elinde şu anda 12 dikiş bulunmaktadır. Bugün tedavisini yaptırdık. Yarın (bugün) estetik cerrah gelecek ve müdahalede bulunacak" dedi.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUKSUZ İŞ YAPIYOR"

Yavuz Selim Tuncer, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli kararla, ilçe belediyesinden İmar ve Şehircilik yönünden görüş alınmak kaydıyla Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'ye verildiğini hatırlattı.

Tuncer, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuksuz iş yapıyor. Elimde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli kararı var. Bu Meclis kararı der ki; 'İstanbul'un her hangi ilçesinde konacak olan Halk Ekmek büfesini ilçe belediyesinin imar ve şehirciliğe, estetiğe uygun bir şekilde onaylayacağa yere konur'"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'nden onay almadı. Sayın Ekrem İmamoğlu; Ümraniye Santral Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtalarıyla Ümraniye Belediyesi'nin zabıtalarını karşı karşıya getirmiştir. Mustafa Sungur Polat arkadaşımızın elinde şu anda 12 dikiş bulunmaktadır. Bugün tedavisini yaptırdık. Yarın (bugün) estetik cerrah gelecek ve müdahalede bulunacak."

"Hiçbir izin olmadan, Meclis kararını ve hukuku tanımadan yapılan bir fiili müdahale sonucu Mustafa Sungur Polat kardeşimizin eli parçalanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtalarına da sesleniyorum: 'Hukuksuz işlere alet olmayın' İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları da bizim zabıtamız. Ümraniye Belediyesi'nin zabıtaları da bizim zabıtamız. Niye kardeşi kardeşin karşına dikip de kan akıtıyorsunuz?"