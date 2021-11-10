Samuray kılıcıyla vahşi cinayet! Genç kadın feci şekilde can verdi
Ataşehir'de Göktuğ B.'nin sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktuğ B. gözaltına alındı.
Kan donduran olay dün akşam saatlerinde İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre kısa bir süre önce nişanlandığı öğrenilen 28 yaşındaki Başak Cengiz, mimar olarak çalıştığı iş yerinden kaldığı otele doğru yola koyuldu.
Bu esnada şüpheli Göktürk B., yolda karşılaştığı Cengiz'in yolunu keserek çantasını gasp etmeye çalıştı. Göktürk B., genç kadının direnmesi üzerine pantolonuna gizlediği samuray kılıcını çıkararak Cengiz'e saldırdı. Aldığı kesik darbeleriyle ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayete ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri ise şüpheli Göktürk B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
BABA CENGİZ: 5 GÜNÜ KALMIŞTI
Genç Başak'tan gelen acı haberi alan Cengiz ailesi ise soluğu İstanbul'da aldı. Adli Tıp Kurumu önünde çaresiz bekleyişlerini sürdüren baba Avni Cengiz "Çok başarılı bir öğrenciydi, okulunu sorunsuz bitirdi, mimar oldu. İşinde de çok iyiydi. Ofisi Ankara'da olmasına rağmen İstanbul'daki bir proje için iki aylığına Ataşehir'e geldi. 5 günü kalmıştı, 5 gün sonra Ankara'ya evine dönecekti" diye konuştu.
EVLİLİK HAYALİ KURUYORDU
Avni Cengiz "Kızım kısa bir süre önce Nişanlandı, evlilik hayalleri vardı, bütün hazırlıkları tamamdı. Aklıselimin biri gelip kızımın bütün hayallerini çaldı. Koskoco Samuray kılıcıyla insan öldürdü. Yakalandığını öğrendik ama yetmez, cezasını çeksin. Bir insan aklıselim diye samuray kılıcıyla mı dolaşır?" diye konuştu.
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