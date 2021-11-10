Samuray kılıcıyla vahşi cinayet! Genç kadın feci şekilde can verdi

BABA CENGİZ: 5 GÜNÜ KALMIŞTI

Genç Başak'tan gelen acı haberi alan Cengiz ailesi ise soluğu İstanbul'da aldı. Adli Tıp Kurumu önünde çaresiz bekleyişlerini sürdüren baba Avni Cengiz "Çok başarılı bir öğrenciydi, okulunu sorunsuz bitirdi, mimar oldu. İşinde de çok iyiydi. Ofisi Ankara'da olmasına rağmen İstanbul'daki bir proje için iki aylığına Ataşehir'e geldi. 5 günü kalmıştı, 5 gün sonra Ankara'ya evine dönecekti" diye konuştu.