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İBB zabıta ekiplerinden akılalmaz baskın
Başakşehir Sular Vadisi’ndeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları tarafından işgal edilmek istendi. Bilgievinin kilitli kapıları zabıta ekipleri tarafından kırılarak zorla içeri girildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında aktardı.