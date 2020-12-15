15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İBB zabıta ekiplerinden akılalmaz baskın

İBB zabıta ekiplerinden akılalmaz baskın

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2020 21:03
Güncelleme:15.12.2020 21:04
Başakşehir Sular Vadisi’ndeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları tarafından işgal edilmek istendi. Bilgievinin kilitli kapıları zabıta ekipleri tarafından kırılarak zorla içeri girildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında aktardı.
İBB zabıta ekiplerinden akılalmaz baskın
İBB zabıta ekiplerinden akılalmaz baskın
Define avcıları: Herkes tatile buraya gelsin
Define avcıları: Herkes tatile buraya gelsin
Balıkçı tekneleri alev aldı
Balıkçı tekneleri alev aldı
'Canavar' paniği! Bakın ne çıktı?
'Canavar' paniği! Bakın ne çıktı?
Hayrete düşürdü! Duyan akın etti
Hayrete düşürdü! Duyan akın etti
İstanbul’da 2 balkon birden çöktü: 2 kişi yaralandı
İstanbul’da 2 balkon birden çöktü: 2 kişi yaralandı
Gölde yaşanan esrarengiz olay deprem habercisi mi?
Gölde yaşanan esrarengiz olay deprem habercisi mi?
Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İBB zabıtasından akılalmaz baskın!
İBB zabıtasından akılalmaz baskın!
Çığlıkları sosyal medyayı salladı
Çığlıkları sosyal medyayı salladı
Martıları böyle savurdu
Martıları böyle savurdu
TEM'de milyonluk kaza
TEM'de milyonluk kaza
Daha Fazla Video Göster