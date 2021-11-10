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Will Smith kilo vermek için Burc Halife'ye tırmandı

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Will Smith kilo vermek için Burc Halife’ye tırmandı

Pandemi döneminde aldığı kiloları geri vermek için harekete geçen ABD'li ünlü aktör Will Smith, bu serüvenini de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Smith, hayatındaki en düzgün fiziğe ulaşma kararını açıklayarak bu macerasını YouTube kanalında sergilemeye başladı.

Kilo verme serüvenini "hayatımın en iyi şekli" başlığı altında altı bölümlük dizi haline getiren Smith, ikinci kısımda zirveye çıkmayı hedeflemişti.

Oyuncu, sonunda amacına ulaştı ve dünyanın en yüksek gökdeleni olan Dubai'deki Burc Halife'ye tırmandı.

53 yaşındaki ABD'li aktör, 828 metre yüksekliğe sahip, 160 katlı binanın tepesinde gülümseyerek poz verdi.

Ünlü aktör kilo vermek için... ÜNLÜ AKTÖR KİLO VERMEK İÇİN...

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