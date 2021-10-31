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Karabük'te feci kaza! Evin bahçesine düşen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Karabük’te feci kaza! Evin bahçesine düşen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobil bir evin bahçesine düştü. Yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın adının da Adil Düzgün(52) olduğu açıklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çıraklar köyü yakınlarında devrilerek bir evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Düzgün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Özen (34) ise ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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