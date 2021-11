Cemal Polat: Londra’nın yeme içme sektörüne yön veren Türk

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte yeme içme dünyası da yeniden canlandı. CP Cafe Consultancy adlı şirketiyle Londra'da işletme sahiplerine danışmanlık hizmeti sunan Cemal Polat, genç girişimcilerin gözünü yeniden bu sektöre çevirdiğini söyledi. Gıda sektöründeki birçok markanın franchise zincirlerinin bölgesel danışmanlığını da yapan Cemal Polat, sadece büyük firmalarla değil aynı zamanda yerel işletmelerle de çalıştığını belirterek şöyle dedi: "Her tür işletmeyi destekliyor, başarılı olmaları için yardımcı oluyorum. Şu anda Dubai'den Avrupa'ya kadar büyük uluslararası yeme-içme markalarıyla çalışıyorum ama aynı zamanda ihtiyaçlarına yardımcı olmak için yeni bağımsız kafe ve restoranlarla da iş yapıyorum."



LONDRA FIRSATLARLA DOLU

Sektörün önde gelen isimleri arasına adını yazdırmayı başaran Cemal Polat, yurtdışında faaliyet göstermek isteyen Türk girişimciler ile dünyaya açılmak isteyen firmalara da Londra'yı tavsiye etti. Cemal Polat, "Londra, fırsatlarla dolu bir şehir. Uygun şartları sağladıktan sonra burada başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. İşinizi kurmanız için ben yardıma hazırım. Ya da sadece gıda işi fikrinizi geliştirmek istiyorsanız bile bana ulaşabilirsiniz. Başarılı bir gıda işi yaratmak için birlikte çalışabiliriz" dedi.



KİTAPLARIMI OKUYUN

Cemal Polat, kendisiyle görüşme imkanı bulamayanlara da girişimciler için yazdığı kitaplarını okumalarını önerdi: "Launch Your Own Café ve Strategic Planning for Beginners adlı kitaplarımı yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilere yol göstermek amacıyla yazdım. Akademik ve ticari tecrübelerimi kaleme aldım. Yeni girişimcilere okumalarını tavsiye ederim, her iki kitabımın da başarıya ulaşmalarına rehberlik edeceğini söyleyebilirim."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN