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Kayınvalide ve kayınbiraderini katletti: İstesem hepsini öldürürdüm

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Kayınvalide ve kayınbiraderini katletti: İstesem hepsini öldürürdüm

Çorum’da Gencel Kıltepe adlı şahıs, kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi (64) ve kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi (32) öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu yaraladı. Kıltepe, yargılanma süreci devam ederken mahkemedeki savunmasında, “İstesem herkesi öldürürdüm, öldürmek amacıyla ateş etmedim.” dedi.

Olay, 2020 Kasım ayında Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de gerçekleşti.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Gencel Kıltepe, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapının önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı.

TÜFEKLE VURUP KAÇTI

Çağırılan ambulanslarla 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaçan Gencel Kıltepe bu kez de kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal Kıltepe, kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralanan Gülizar Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı. Serkan Özçiftçi aynı gün, Gülizar Özçiftçi ise 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalanan Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"HEDEF ALARAK ATEŞ ETMEDİM"

Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Gencel Kıltepe, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Gencer Kıltepe duruşmadaki savunmasında, "Ben kesinlikle tasarlayarak bu suçu işlemedim, eşim bana ihanet etti. Olay günü Serkan ve Alev Özçiftçi'nin evinin önünde karşılaştım. Serkan Özçiftçi'ye ablasının nerede olduğunu sormak istemiştim. Ben bir kez yere ateş ettim, boş arsaya ateş etmek istedim. Serkan, oradaymış ve ona da isabet etmiş, ben hedef alarak ateş etmedim. Oradan ayrıldım ve sonra duydum ki Serkan yaralanmış. Benim kimseyi öldürme ya da yaralama gibi bir kastım yoktu, yaralandıklarını sonradan duydum" dedi.


"İSTESEM HERKESİ ÖLDÜRÜRDÜM"

Olayın ardından kayınvalidesi Gülizar Özçifçi'nin evine gittiğini anlatan Gencer Kıltepe, "Kapıyı açan olmadı, o nedenle kapıya bir el ateş ettim ve kapıyı açtım, kayınvalidem karşımda, kayınpederim Zeynal Özçiftçi telefonla konuşuyordu. Ben onlara, 'sizinle bir derdim yok, odalara bakıp gideceğim' dedim. Kaynanam uzaklaşıyordu ve bana küfürler ediyordu, ben de ardından korkup susması için 30 metre mesafeden ateş ettim. Ancak, kayınvalidem ateş etme sonucu yaralanmış, ben kesinlikle öldürmek amacıyla ateş etmedim. İnanın, hiç kimseyi öldürmek gibi bir niyetim olmadı. İstesem herkesi öldürürdüm, kayınvalideme de Serkan'a da öldürmek amacıyla ateş etmedim. Benim amacım korkutmaktı, her şey istemeyerek oldu, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Duruşma 16 Kasım'a ertelendi.

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