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Son dakika: Gebze'de tren raylardan çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Son dakika: Gebze’de tren raylardan çıktı

Son dakika haberi... Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı. Olayda yaralanan olmadı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı. Olayda yaralanan olmadı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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