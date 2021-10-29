On binlerce kişiye ekmek kapısı oldu! Balıkesir'de zeytin hasadı
Zeytin deniline akla ilk gelen yerlerin başında olan Balıkesir'de zeytin hasadı başladı. On binlerce insana ekmek kapısı olan hasat için vatandaşlar minibüslerle Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerine gidiyor.
Yaklaşık 3-4 ay sürecek zeytin hasadı on binlerce insana ekmek kapısı oldu. Merkez Kalaycılar köyünden geldiğini anlatan Mehmet Ercan, "Biz her sene zeytine geliyoruz. Bu yıl da başladık.
Zeytin bize ekmek kapısı oldu. Kadınlı erkekli çalışarak evimize ekmek götürüyoruz" dedi. Rukiye Özgül de "Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Zeytin bize ekmek kapısı oldu" dedi.
Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk ise "Bölgemizde zeytin hasadı başladı. Hasat için çevre il ve ilçelerden insanlar geliyor. Bu iş o insanlara da ekmek kapısı oluyor. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum.
Dünyanın en kaliteli zeytinyağları burada üretiliyor" şeklinde konuştu. Zeytin üreticisi Yılmaz Özcan ise, "Zeytin hasadı emekçi arkadaşlarımızla başladı. Zeytinyağında markalaşarak kazancımızı artırmak istiyoruz. Zeytinlerimizi en kısa zamanda yağa dönüştürmek için çalışıyoruz. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi.
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