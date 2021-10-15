15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Annesiyle birliktelik yaşayan adamı katletti: Kaç kere bıçakladım hatırlamıyorum

Annesiyle birliktelik yaşayan adamı katletti: Kaç kere bıçakladım hatırlamıyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
ABONE OL
Annesiyle birliktelik yaşayan adamı katletti: Kaç kere bıçakladım hatırlamıyorum

7 çocuk sahibi kuaför Kamuran Tün’ü, 20 sene önce annesiyle birliktelik yaşadığı sebebiyle katleden Murat Tumuçin’in soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Tumuçin, “Kamuran, annemin zihnini bulandırarak evi terk etmesine neden olmuş. Gençliğimi çaldı, İstanbul’a onu öldürmeye geldim” dedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, bıçaklanarak öldürülen evli ve 7 çocuk sahibi kuaför Kamuran Tün cinayetiyle alakalı katil zanlısı Murat Tumuçin ve azmettirici olduğu öne sürülen babası Hacı Tumuçin cezaevine gönderildi.

Tarafların savcılıktaki ifadeleri ise dehşete düşürdü. 21 yaşındaki katil zanlısı Murat Tumuçin, olanları soğukkanlılıkla şu ifadelerle anlattı:

"GENÇLİĞİMİ ÇALDI"

"Babam askerdeyken Kamuran, annem Mevlüde ile birlikte kaçmış. Olay sırasında annemin yaşı 15-16 imiş. Kamuran, annemin zihnini bulandırarak evi terk etmesine neden olmuş. Bu yüzden annesiz büyüdüm. Aile huzurumu, gençliğimi çaldı.

"ONU ÖLDÜRMEYE GELDİM"

Bu nedenle İstanbul'a onu öldürme amacıyla geldim. Ama bunu babam Hacı Tumuçin, üvey dayım Selçuk Başboğa ve Duygu Hilal A. bilmiyordu. Kendimi, Kamuran Tün'e Facebook'tan kız ismiyle tanıtarak iletişim kurdum.

Sonrasında yurt dışında Irak'ta çalıştırmak üzere manikür işi yapacak bayan eleman aradığını gördüm. Olay öncesinde benim gibi Silopi'de bulunan babama 'İstanbul'a gezmeye gidelim' dedim. Babama Kamuran ile ilgili bilgi sahibi olduğumu söylemedim."

Murat Tumuçin, "Duygu'nun iş için İstanbul'a geleceği tarihi ona Kamuran söylemişti. Ben de gezmek için babama bu tarihleri söyleyerek denk getirdim. Babam, Kamuran'ın yanına gittiğimizi ben onu bıçakladıktan sonra öğrendi. Araçtan Kadıköy Boğa'nın orada indik.

"KAÇ KERE BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Oraya varmadan önce de Duygu, Kamuran'la sözleştiği şekilde buluştu. Takibe başladım. Ayrılmalarını bekledim. Çarşıdan aldığım bıçakla Kamuran'ı sırtından bıçakladım. Yere düştü. Kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum. Yerde de vurmaya devam ettim. Pişmanım." dedi.

"BIÇAKTAN HABERİM YOKTU"

Baba Hacı Tumuçin ise "Murat bana bunu Silopi'de söyledi. Ben de ona, 'Oğlum boş ver, değmez' dedim. Beni dinlemedi. İstanbul'a gelmek istedi. Ben de oğlumu düşünerek, 'Kötü bir şey yapmasın' diyerek geldim. Murat'taki bıçaktan haberim yoktu. Suçun işlenmesinde bir katkım ya da azmettirmem söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"CİNAYETLE İLGİM YOK"

Duygu Hilal A., ifadesinde Kamuran Tün'ü tuzağa düşürmek için kullanıldığından haberi olmadığını söyledi. Duygu Hilal A. "Murat iş görüşmesi demişti. Amacım iş konuşmaktı. Benim cinayetle ilgim yok" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA