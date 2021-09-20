Karısını 9 kere bıçaklayarak katletti! Hakimden karar çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 11 Nisan 2019 tarihinde boşanma sürecinde olduğu eşi Mehtap Çoban'ı (42) 9 defa bıçaklayarak öldüren ve ardından karakola giderek cinayeti itiraf eden Dursun Çoban'ın (45) yargılandığı davada karar belli oldu. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu zanlı Dursun Çoban SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya zanlı avukatı da katıldı.





"BAZEN KADER MAHKUMU DERİZ YA"

Geçtiğimiz celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, haksız tahrik indirimi talebinde bulunarak "Müvekkil eşinin Facebook üzerinden başka erkekler ile görüşme yaptığını görüyor. Savcının mütalaasına katılmıyoruz. Olayda haksız tahrik unsurları vardır. Bazen kader mahkumu deriz ya. Tipik bir kadına şiddet olayı değildir. Bir anda kendini kaybedip cinayeti işlemiştir. Ortada sadakat yükümlülüğüne aykırı bir durum vardır" şeklinde beyanda bulundu.





"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTİYORUM"

Sanık Dursun Çoban ise pişman olduğunu söyleyerek "Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Eşim sürekli hakaret, küfür ediyordu. Haksız tahrik indirimi istiyorum. Tahliye olup çalışmak istiyorum" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme sanık savunmasının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Çoban'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme verdiği cezada herhangi bir indirim uygulamadı.