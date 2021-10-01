Eski uzman çavuş ailesini katletti: Onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm

"KIZIM GELİNCE ONU DA BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"



Turgay Mert, polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü söyledi. Turgay Mert'in ifadesinde, eşi Aynur'u elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, "Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali'yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. 'Baba bu acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lisede okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye'ye gittim" dediği belirtildi.