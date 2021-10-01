Eski uzman çavuş ailesini katletti: Onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm
Hatay İskenderun’da eşi Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert'i (14), boğarak yaşamına son veren eski uzman çavuş Turgay Mert (47), tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Turgay Mert, verdiği ifadede, "Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi. Mert'in evinde 7 sayfalık sır mektubu bulundu.
Olay, 29 Eylül 2021'de İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde gerçekleşti.
Uzman çavuş görevini yaparken uyumsuz davranışları sebebiyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği ifade edilen Turgay Mert, geçen öğleden sonra komşusu H.A.'yı telefonla arayarak, "Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak" diyerek telefonu kapattı.
H.A., Turgay Mert'i geri aradı fakat ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını fark eden H.A., bu defa Aynur Mert'i aradı. H.A., Aynur Mert telefonu açmayınca karakola giderek olayı anlattı. Bu durumun üzerine adrese emniyet, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
YAN YANA CESETLERİ BULUNDU
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı. Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde bulundu.
Anne ile iki çocuğunun cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verdi.
İTİRAF ETTİ
Olayın ardından 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan da arandığı belirlenen Turgay Mert'in Osmaniye'de olduğu saptandı. Katil zanlısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından merkez Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolünde yakalandı.
Turgay Mert, götürüldüğü İskenderun'da emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.
"KIZIM GELİNCE ONU DA BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"
Turgay Mert, polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü söyledi. Turgay Mert'in ifadesinde, eşi Aynur'u elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, "Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali'yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. 'Baba bu acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lisede okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye'ye gittim" dediği belirtildi.
PSİKOLOJİM BOZULDU
İfadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan katil zanlısı Mert, cinayeti neden işlediğini de anlattı. Askeriyede kendisine mobbing uygulandığını ileri süren Mert, "Sözleşmem yenilenmedi, ardından da hakkımda dava açıldı. Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi.
ARDINDA 7 SAYFALIK MEKTUP BIRAKTI
Turgay Mert'in ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla probleminin olmadığını, onlara bakacak kimse olamayacağı düşüncesiyle öldürdüğünü ve Osmaniye'de hap içerek intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Mert'in cinayeti işlediği evine 7 sayfalık not bıraktığı öğrenildi.
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