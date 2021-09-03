Trabzon'da 3 çocuğunu katletti! Sözleri kan dondurdu
Son dakika haberine göre: Trabzon'un Of ilçesinde geçtiğimiz günlerde Emre Göktaş, 5, 8 ve 11 yaşlarındaki üç kızını dere kenarında silahla katletti. Cani babanın ifadesi ortaya çıkarken sözleri kan dondurdu.
Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 16.00 sıralarında Emre Göktaş, evinden bir kilometre ileride bulunan dere kenarında 3 çocuğunu öldürmüştü. Katil zanlısı Göktaş'ın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.
Katil zanlısı babanın mahkemede verdiği ifade kan dondurdu. Eşinin çalıştığı için aile düzeninin bozulduğunu iddia eden ve çocuklarına kendisinin baktığını söyleyen Göktaş ifadesinde şunları anlattı:
"Bir ay önce eşimle tartışma yaşadık. Eşim o sıra polisi arıyordu. Bende elinden telefonu almak isterken elimden kayan telefon başına çarpmıştı. Eşim bu durum sonrası hastaneye giderek darp raporu aldı. Raporla birlikte polise giderek benden şikâyetçi oldu. O gece çocuklarımla birlikte Uluağaç köyünde beraber kaldık. Ertesi gün çocuklarımı alıp, eve giderek eşimi bekledik. Eşim gelince, hakkımda 30 gün uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi."
Uzaklaştırma cezası bittikten sonra eşiyle telefonda görüştüğünü belirten Göktaş, eşinin boşanmak istediğini ve bu konuda kararlı olduğunu ifade ederek, hem çocuklarının velayetini hem de nafaka istediğini söyledi.
Göktaş, eşine "Sen çalışıyordun ve evde çocuklara ben bakıyordum. Sen velayeti bana ver, ben senden nafaka istemiyorum." şeklinde yanıt verdiği kaydetti.
"SİLAHI KAFAMA DAYADIĞIMDA MERMİM BİTMİŞTİ!"
Katil zanlısı Göktaş, olay günü kızı Yaren'i aradığını, Yaren'in ise 'Yanına gelmek istemiyorum' dediğini iddia ederek; "Bu benim çok zoruma gitti. Çocuklarımın annesi tarafından dolduruşa getirildiğini ve benden soğuduklarını düşündüm. Kızım Yaren'i ikna ettikten sonra eşim, çocukları Of merkeze getirdi.
Çocuklarımı aldıktan sonra Uluağaç'taki köyümüze çıktık. Çocuklarım bir süre evde yanımda zaman geçirdi. Sonra canlarının sıkıldığını söylediler. Onlarla birlikte gezmeye çıktık. Çocuklarla birlikte dere yatağı istikametine gittik. Bir süre sonra eve dönmeye karar verdik. Tam eve dönerken o sırada eşimle yaşadığın olaylar aklıma geldi.
O anda kendimi kaybettim ve hatırlamıyorum. Sadece bir köpeğin havladığını hatırlıyorum. 5 dakika sonra kendime geldiğimde ne yaptığımın farkına vardım. Çocuklarım yerde kanlar içinde yatıyordu. Onları gördüğümde silahımı kafama dayadım ve tetiğe bastım, mermim bittiğini gördüm. Jandarmayı arayarak kendimi ihbar ettim. Çocuklarımı çok seviyordum. Eşimle yaşadığım olaylardan dolayı ilaç tedavisi gördüm. Tedavi olmak istiyorum." dedi.
Öte yandan, tutuklandıktan sonra cezaevinde tek kişilik hücreye konan Göktaş, 24 saat geçmeden bileklerini keserek intihara kalkıştı. Göktaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
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