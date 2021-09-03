Trabzon’da 3 çocuğunu katletti! Sözleri kan dondurdu

O anda kendimi kaybettim ve hatırlamıyorum. Sadece bir köpeğin havladığını hatırlıyorum. 5 dakika sonra kendime geldiğimde ne yaptığımın farkına vardım. Çocuklarım yerde kanlar içinde yatıyordu. Onları gördüğümde silahımı kafama dayadım ve tetiğe bastım, mermim bittiğini gördüm. Jandarmayı arayarak kendimi ihbar ettim. Çocuklarımı çok seviyordum. Eşimle yaşadığım olaylardan dolayı ilaç tedavisi gördüm. Tedavi olmak istiyorum." dedi.