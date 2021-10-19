İETT'de önce arıza sonra kavga! Vatandaşlar zor ayırdı
Son günlerde arızalar ve kazalar nedeniyle vatandaşın tepki gösterdiği İETT'de şimdi de şoförlerin kavgaları büyük eleştirilere neden oldu. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Çakmak Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, İETT şoförü ile trafikte tartıştı.
Sürücü trafik ışıklarında İETT otobüsünü tekmeledi. Bunun ardından sürücü ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler müdahale ederek, ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bir süre araçların içinden devam eden tartışma kısa sürede büyürken, sinirlenen İETT şoförü, içinde yolcu bulanan otobüsü trafik ortasında durdurup araçtan indi.
CAMINA VE KAPUTUNA VURDU
Tartıştığı sürücünün otomobiline saldırmaya başlayan İETT şoförü, otomobilin camına ve kaputuna vurdu.
Otomobil sürücüsü yoluna devam edince, İETT şoförü otomobilin arkasına tekme attı.
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