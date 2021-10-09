09 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Son dakika: Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Üsküdar’da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Vaniköy Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

İstanbulda İETT çilesi! İşkenceye devam İSTANBUL'DA İETT ÇİLESİ! İŞKENCEYE DEVAM
İstanbulda yine İETT kazası! İki otobüs çarpıştı İSTANBUL'DA YİNE İETT KAZASI! İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI
İETT kazası can aldı İETT KAZASI CAN ALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA