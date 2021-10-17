Son dadika haberi |Şebnem Hemşire cinayetinde gitar detayı! WhatApp’tan sormuş

"TUHAFLIK BUNDAN SONRA BAŞLIYOR"

Abdullah Köker, "Kızım İzmir'den kalkıp İstanbul'a gitti. O adam 'Gitarımı da alıp geleyim mi?' diyor. O da 'Tamam. Al, gel' diyor. Tuhaflık bundan sonra başlıyor. Gitarın sapı aşağıda ama gövdesi nerede bilinmiyor. Bu gitarla kızıma vurdu mu, vurmadı mı bilmiyorum. Ama ortada gitarın gövdesi yok" dedi.