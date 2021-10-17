Son dadika haberi |Şebnem Hemşire cinayetinde gitar detayı! WhatApp’tan sormuş
Son dakika! Hemşire Şebnem Köker, İstanbul'da kaldığı bir pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeninin yanında da kırık gitar sapı bulundu. Aynı zamanda Köker ile odada beraber kaldığı sevgilisi Timuçin Bayhan'ın, Şebnem’e WhatsApp üzerinden "Gitarımı getireyim mi?" diye sorduğu ortaya çıktı. İşte Şebnem Köker cinayetinin son dakika detayları…
İstanbul'da kaldığı pansiyonun camından düşüp yere çakılarak hayatını kaybeden İzmirli hemşire Şebnem Köker'in cep telefonundaki ayrıntılar, ölümündeki zanlıları tek tek ortaya çıkarmaya devam ediyor.
WHATSAPP'TAN GÖNDERMİŞ
Otel odasında beraber kaldığı erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'ın genç kıza WhatsApp üzerinden "Gitarımı getireyim mi?" sorusunu sorduğu ortaya çıkarken, genç kızın cesedinin yanında gitar sapının bulunması kafalarda soru işareti oluşturdu.
ŞÜPHELER ARTTI
Öte yandan polisin otel odasında yaptığı incelemede kırık ve sapı olmayan gitar bulamaması ise şüpheleri daha da arttırdı.
ACILI BABA: OTELE DAVA AÇACAĞIM
Kızının ölümü ile ilgili pek çok soru işareti olduğunu belirten baba Köker, otele de dava açacağını söyledi.
Şebnem Köker'in denize düşüp kaybolduğu iddia edilen ve aylar sonra ortaya çıkan telefonundaki detaylar, ölümündeki cinayet şüphesini güçlendirmeye devam ediyor.
DENİZE DÜŞTÜ DEDİLER BABASI BULUP GETİRDİ
Acılı baba Abdullah Köker, geçtiğimiz ay kızının denize düştüğü iddia edilen ve kayıp olduğu polis tutanaklarına geçen o kırmızı telefonu bulup polise teslim etmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerini arayıp kızının cep telefonunu teslim eden baba ilginç bir detayı da sadece Yeni Asır'la paylaştı.
"TUHAFLIK BUNDAN SONRA BAŞLIYOR"
Abdullah Köker, "Kızım İzmir'den kalkıp İstanbul'a gitti. O adam 'Gitarımı da alıp geleyim mi?' diyor. O da 'Tamam. Al, gel' diyor. Tuhaflık bundan sonra başlıyor. Gitarın sapı aşağıda ama gövdesi nerede bilinmiyor. Bu gitarla kızıma vurdu mu, vurmadı mı bilmiyorum. Ama ortada gitarın gövdesi yok" dedi.
"BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"
Abdullah Köker, "Kayıp gitarla ilgili soruların cevabı netleşmeden bu işin peşini asla bırakmayacağım" dedi.
"SAMİMİYETİNE ASLA İNANMIYORUM"
Kızının ölümünün ardından kafasındaki soruları tek tek kaleme alan Köker, "Israrla kızım intihar etmedi dedim ve kayıp telefonun bulunması beni haklı çıkardı. Kızımın otelde birlikte kaldığı o adamın da samimiyetine asla inanmıyorum" diye konuştu.
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